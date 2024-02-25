Мехико, 25 февраля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Как минимум десять человек погибли, ещё десять пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера недалеко от города Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом 24 февраля сообщила газета Heraldo de México.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, микроавтобус врезался в заднюю часть тягача в Сан-Луис-Потоси. Грузовой автомобиль с места происшествия скрылся.

В результате аварии погибли по меньшей мере десять человек, ещё десять получили травмы разной степени тяжести и доставлены в больницы. Часть пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что пассажиры в микроавтобусе возвращались с религиозного мероприятия в Монтеррее, Нуэво-Леон. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее ИА Регнум сообщало, что четыре человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Мантуровском районе Костромской области. Авария произошла около 22:45 мск 23 февраля на 255-м километре автодороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

Также сообщалось о ДТП с участием автомобиля скорой помощи и такси в центре Читы. В больницу доставили семерых пострадавших. Один из них, пациент скорой помощи, скончался в медучреждении. По факту ДТП начата доследственная проверка.