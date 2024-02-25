Штат Южная Каролина, США, 25 февраля, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, указав на предварительные результаты голосования, заявил, что с рекордным результатом побеждает на праймериз в Южной Каролине.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это произошло немного раньше, чем мы ожидали… Это более крупная победа, чем мы ожидали», — приводит слова кандидата от Республиканской партии на выборах президента США телеканал CNN 24 февраля.

Согласно данным телеканала, после подсчёта более половины голосов Дональд Трамп набирает 60,1% голосов избирателей, его соперница, экс-постпред США при Организации Объединённых Наций и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли — 39,2%.

24 февраля Дональд Трамп на Конференции консервативного политического действия в Вашингтоне пообещал, что его оппонентов ждёт возмездие и судный день в случае, если он одержит победу на президентских выборах в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, на праймериз Демократической партии в Южной Каролине победу одержал действующий президент США Джо Байден, набрав свыше 95% голосов избирателей и существенно обойдя своих ближайших соперников — представителя Миннесоты в Палате представителей Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямс.