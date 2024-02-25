Москва, 25 февраля, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Женщина 75-ти лет пострадала в результате падения на неё информационной вывески с названием банка и надписью «Ипотека» в Москве. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры города в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл вечером 24 февраля около 18:00 мск на проспекте Свободном. На прикреплённых к сообщению фотографиях с места происшествия видно, что вывеска была закреплена над окнами первого этажа, на высоте около трёх метров от тротуара.

Женщина в результате инцидента получила травмы и была госпитализирована. Информация о состоянии пострадавшей не уточняется.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки по факту дела поставлены на контроль Перовской межрайонной прокуратурой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве рухнувшая на автостоянке крыша придавила 15 автомобилей. Площадь обрушения составила около 10 кв. метров, всего повреждения получили 30 транспортных средств. Причины обрушения устанавливаются, предполагается, что крыша могла рухнуть под тяжестью снега.

В Оренбургской области 11 февраля обрушилась кровля в спортзале сельской гимназии. Инцидент произошёл в селе Донском, в результате него никто не погиб и не пострадал.