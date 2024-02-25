Мелитополь, 25 февраля, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из России на Украину выдворялись люди, которые не поддерживали специальную военную операцию (СВО). Об этом он сообщил в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в её Telegram-канале.

(сс) Kaliper1 Евгений Балицкий

«Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации», — сказал глава региона.

Балицкий отметил, что речь идёт о лицах, которых невозможно было переубедить. Губернатор также подчеркнул, что таким людям могла угрожать опасность из-за стремления граждан совершить самосуд.

«У нас, к сожалению, на первых этапах спецоперации были факты, когда люди творили самосуд… Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей… Поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года территориальные органы МВД России стали принимать заявления от граждан России об отказе от паспорта Украины. После приёма документов украинское гражданство считается прекращённым.

29 сентября на официальном портале российских правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина, в котором говорилось, что украинские граждане могут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам, в том числе с истёкшим сроком действия. В документе также было сказано, что при пересечении границы им достаточно предъявить внутренний или заграничный украинский паспорт, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна.