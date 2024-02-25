Брюссель, 25 февраля, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Евросоюзу нужно приготовиться к срочным огромным инвестициям в Европу в связи с адаптацией к изменениям мирового порядка. Такое заявление сделал 24 февраля бывший премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает агентство Bloomberg.

Марио Драги. ЕЦБ

«За последние несколько лет в глобальном экономическом порядке произошло много глубоких изменений. Эти изменения имеют множество последствий, одно из которых очевидно: нам придется инвестировать огромные суммы за относительно короткое время в Европу», — заявил Драги.

Как уточнил итальянский экс-глава правительства, главной статьей финансирования Евросоюза является обороноспособность, поэтому необходимо принять меры для того, чтобы покрыть соответствующие траты, а также обеспечить экологический и цифровой переходы. Чтобы осуществить эти задачи, Драги предложил создать специальный фонд или государственно-частное партнерство с участием Европейского инвестиционного банка.

Также прозвучало предложение от участников дискуссии прибегнуть к совместным займам Евросоюза по тому же алгоритму, что и в период пандемии коронавируса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы с 2014 года на 600 млрд долларов. По его словам, страны Европы в 2024 году потратят на оборону 380 млрд долларов, что впервые составит 3% от их суммарного ВВП.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что в 2024 году Германия впервые увеличит расходы на оборону до 2%, в будущем соответствующий показатель снижать не планируется.