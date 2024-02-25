Симферополь, 25 февраля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Власти Украины рискуют спровоцировать третью мировую войну, если предпримут попытки военной интервенции в отношении Крыма. Об этом в воскресенье, 25 февраля, заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции против Крыма. Это явно означает третью мировую войну», — указал Сель, подчеркнув, что попытки силой вернуть утраченные территории приведут к последствиям для самой же Украины.

По мнению турецкого политика, в 2014 году у Крыма не было никаких альтернатив, кроме как стать частью Российской Федерации. Он напомнил, что в том же году в Крыму прошёл демократический референдум, в результате которого регион вошёл в состав России.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero признал, что Украина едва ли сможет вернуть Крым под свой контроль, и напомнил, что регион имеет для России особое значение.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск также высказал мнение, что финансовая помощь Украине со стороны западных союзников никак не изменит ситуацию на фронте, а лишь продлит конфликт и приведёт к гибели тысяч украинцев. По его мнению, киевские власти ни при каких условиях не смогут изменить того, что Крым находится в составе Российской Федерации.