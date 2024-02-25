Курск, 25 февраля, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Отбой ракетной опасности объявил 25 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Внимание! Отбой ракетной опасности!» — написал глава региона. Режим ракетной опасности действовал в Курской области в период с 01:00 мск по 02:36 мск.

Никаких пояснений или подробности в связи с объявлением опасности с воздуха на территории региона Старовойт не привёл.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 февраля Министерство обороны РФ сообщило о четырёх попытках киевского режима атаковать территорию России в период с 00:20 до 02:00 по московскому времени. Атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны (ПВО) в трёх регионах России.

Позднее ещё два украинских дрона средства ПВО перехватили в Липецкой области. В течение дня 24 февраля российские дежурные силы ПВО трижды успешно отразили атаки беспилотников украинской армии.