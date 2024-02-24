Вашингтон, 25 февраля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Победа Джо Байдена на предстоящих выборах президента Соединённых Штатов Америки предпочтительнее для России. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (СРАС).

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

Во время выступления Трамп повторил заявление о том, что во время своего президентства у него были хорошие отношений с президентом России Владимиром Путиным и они «хорошо ладили».

«На днях он (Владимир Путин. — Прим. ред.) действительно объявил, что предпочёл бы видеть Байдена президентом, и я согласен с ним», — приводит его слова издание The Independent.

При этом экс-глава государства вновь назвал Джо Байдена «Кривым Джо» и обвинил действующего президента в умственном расстройстве.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал переизбрание Байдена лучшим вариантом для России, поскольку действующий президент США является более опытным политиком «старой формации» и прогнозируемым человеком.