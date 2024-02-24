Киев, 25 февраля, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Киевский режим уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств на фоне задержек финансовой помощи со стороны Запада, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля в эфире украинского новостного телемарафона

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

Вместе с тем он уточнил, что простые граждане пока ощутили эту нехватку. Марченко отметил, что Киев рассчитывает на поддержку европейских стран, которая позволит продержаться Украине первое полугодие 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев получила от других стран $203 млрд, что на $30 млрд больше, чем валовой внутренний продукт (ВВП) украинской экономики. Он отметил, что фактически Украина стала страной-банкротом.

11 января депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн предупредил о том, что Киев потерпит поражение в конфликте, если ЕС не сможет предоставить киевскому режиму 50 млрд евро. Он уточнил, что речь идёт о бюджетной помощи, которую должны были согласовать лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.