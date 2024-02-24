Вашингтон, 25 февраля, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп пригрозил, что его оппонентов ждёт возмездие и судный день в случае, если он одержит победу на выборах президента США в 2024 году. Об этом политик заявил 24 февраля на Конференции консервативного политического действия в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Республиканец также пообещал, что день голосования, назначенный на 5 ноября, станет новым моментом освобождения для американских граждан, которые усердно работают.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года против Трампа и его компании Trump Organization в суд направили иск, в котором утверждалось, что эта фирма завышала стоимость активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Слушания по указанному делу начались 6 ноября.

Перед прибытием на заседание Трамп заявил, что судебный процесс против него организовал Джо Байден, который таким способом якобы решил вмешаться в ход президентских выборов. В январе 2024 года республиканец назвал себя невиновным. Он также раскритиковал прокуроров, занимающихся его делом.

16 февраля суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Ему предписали выплатить $355 млн.