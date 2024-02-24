Одесса, Украина, 25 февраля, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с дипломатом из Германии Анналеной Бербок предложил изменить официальное написание названия города Одессы на немецком языке. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщило украинское интернет-издание «Думская».

Иван Шилов ИА Регнум Бербок в Киеве

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из Германии Анналене Бербок, которая посетила сегодня Одессу, транслитерировать название Одессы на немецкий язык с украинского», — говорится в публикации.

Бербок, отвечая на предложение украинского дипломата, заметила, что название «Одесса» с одной буквой «с», согласно правилам немецкого языка, будет читаться как «Одеза».

Как передавало ИА Регнум, Анналена Бербок прибыла в Одессу с необъявленным визитом вместе с Дмитрием Кулебой из Нью-Йорка, где дипломаты принимали участие в Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН).

Накануне в министерстве иностранных дел Германии сообщили о принятом решении изменить транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нововведение в первую очередь коснётся веб-сайтов и вывесок посольств.