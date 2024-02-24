Казань, 25 февраля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Китайский киберспортсмен Дин Цун намерен закупить большое количество матрёшек на деньги, которые он получит за победу на турнире по Dota 2 на «Играх будущего». Об этом чемпион сообщил журналистам 24 февраля.

monika1607 Матрешка

Команда из Китая Xtreme Gaming, в которую входит Дин Цун, победила киберспортсменов из другой китайской команды LGD Gaming в турнире по Dota 2 на «Играх будущего». Матч закончился со счётом 2-0. Xtreme Gaming получит за победу $350 тыс.

«Я планирую потратить деньги за победу на матрёшек. Смогу купить много матрёшек, все-таки Россия ассоциируется с матрёшками», — сказал Дин Цун, слова которого приводит ТАСС.

Киберспортсмен также отметил, что зрители в России продемонстрировали хорошее отношение к его команде. Чемпион уточнил, что болельщики часто хлопали, наблюдая за игрой китайских спортсменов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о международном турнире «Игры будущего». В соревнованиях было запланировано участие более 2000 спортсменов в 21 дисциплине.

Турнир стартовал в Казани 21 февраля. «Игры будущего» представляют собой новые высокотехнологичные соревнования международного уровня.

Формат состязаний подразумевает использование новейших разработок в сфере киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). «Игры будущего» в Казани завершатся 3 марта.