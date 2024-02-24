Москва, 25 февраля, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Возгорание произошло в посольстве Республики Корея в центре Москвы. Об этом 24 февраля сообщает «РИА Новости», со ссылкой на представителей экстренных служб города.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что возгорание произошло в здании посольства Южной Кореи, расположенном на улице Плющиха, 56. По предварительным данным, площадь пожара составила один квадратный метр.

Очевидцы указали в соцсетях, что из окна третьего этажа здания валил чёрный густой дым. На место происшествия прибыли пожарные расчёты.

Отмечается, что в здании на момент возгорания никого не было. Помощь спасателей не потребовалась, так как до их приезда огонь ликвидировала автоматическая система пожаротушения. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в здании поликлиники, расположенном на улице 26 Бакинских Комиссаров в Москве. Поликлиника временно закрыта, так как в здании проводятся реставрационные работы. Возгорание произошло в подвальном помещении, в результате происшествия никто не пострадал.