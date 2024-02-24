Вашингтон, 25 февраля, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Большая часть средств, выделяемых Соединёнными Штатами Америки Украине в качестве финансовой и военной помощи, возвращается в американскую экономику. Об этом в интервью телеканалу CNN 24 февраля заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — указала дипломат.

В том же интервью Виктория Нуланд заявила, что нынешняя Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США. По её словам, Вашингтон рассчитывал видеть «партнёра», ориентирующегося на Запад.

Как передавало ИА Регнум, в начале года координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал на невозможность дальнейшего предоставления военной помощи Украине без одобрения со стороны Конгресса США. Последний пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов, в который вошли боеприпасы для систем ПВО NASAMS, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды натовского калибра и ПТРК Javelin, американская сторона выделила Киеву в декабре 2023 года.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с делегацией американских сенаторов заявил, что Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте с Россией, если США не возобновят программу поддержки Киева. В интервью телеканалу Fox New 21 февраля отметил, что у украинских властей нет плана действий на этот случай.

При этом российская сторона неоднократно заявляла, что поставки Украине различного вооружения западными союзниками лишь затягивают конфликт и никак не приближают момент начала его урегулирования.