Тель-Авив, Израиль, 24 февраля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшие несколько дней вынесет направит на утверждение правительства страны план действий в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«В ближайшие дни я созову кабинет министров для утверждения оперативных планов действий в Рафахе, включая эвакуацию гражданского населения оттуда», — указал Нетаньяху.

Также израильский премьер-министр добавил, что Тель-Авив ведёт работу над очередной сделкой по освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

Накануне, 23 февраля, Биньямин Нетаньяху представил на утверждение военно-политическому кабинету план обустройства сектора Газа после завершения военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как указал советник главы правительства Дмитрий Гендельман, план предусматривает, что Израиль оставит за собой полную свободу действий на территории палестинского анклава на неограниченный срок. Согласно плану Нетаньяху, в секторе Газа проведут демилитаризацию и дерадикализацию, после чего Тель-Авив разрешит начать восстановление региона.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, а операция в Рафахе начнётся только после эвакуации гражданских лиц в безопасные регионы. По словам премьер-министра, те, кто хочет помешать ЦАХАЛ действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать Тель-Авиву одержать победу в конфликте.