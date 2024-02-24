Анкара, 24 февраля, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Страны Запада надеялись на то, что ВСУ уничтожат Донбасс, а Россия не встанет на защиту ДНР и ЛНР. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 24 февраля на вечере в Русском доме в Анкаре.

Максим Григорьев/ТАСС

Мероприятие приурочили к десятилетию госпереворота на Украине и ко второй годовщине начала специальной военной операции (СВО). По словам дипломата, украинские войска считали, что смогут одолеть ДНР и ЛНР, используя пятикратное превосходство.

«На горы трупов и реки крови на Западе вообще бы никак не отреагировали. У них была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит. В западных кулуарах такой вариант развития событий назывался «хорватский сценарий», — сказал Мирошник.

Вместе с тем, как отметил посол, Россия поступила иначе.

«21 февраля [2022 года] Россия признала республики Донбасса, и в Кремле был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. А 24 февраля началась специальная военная операция по спасению жителей Донбасса», — напомнил он.

Мирошник добавил, что страны Запада продолжает обвинять в конфликте именно Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала спецоперацию, поскольку на нашу страну напали уже до развертывания СВО. Он подчеркнул, что у Российской Федерации просто не оставалось другого выбора.

Глава государства также уточнил, что украинские власти ущемляли права русского населения на территориях, которые Киев контролировал, и начали уничтожать этих людей. Путин добавил, что в такой ситуации Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.