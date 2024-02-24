Вашингтон, 24 февраля, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Россия в нынешнем её состоянии не соответствует тому образу, который хотели бы видеть Соединённых Штаты Америки, заявила заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд в эфире телеканала CNN 24 февраля.

U. S. Embassy Kyiv Ukraine

«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели бы видеть партнёра, который бы ориентировался на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал (президент России. — Прим. ред.) Владимир Путин», — указала Нуланд.

Говоря о конфликте на Украине, американский дипломат отметила, что Вашингтон продолжит усиливать антироссийские санкции с целью ограничить возможности Москвы и убедить российскую сторону сесть за стол переговоров.

При этом, как неоднократно заявлял Владимир Путин, Россия всегда была открыта к урегулированию ситуации на Украине путём мирных переговоров. Глава государства подчёркивал, от переговорного процесса отказалась именно украинская сторона, а осенью 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий ведение каких-либо переговоров с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, ранее Виктория Нуланд, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, назвала «сокрушительным» новый пакет антироссийских санкций, о котором 23 февраля объявил президент США Джо Байден. Более 500 новых рестрикций, согласно заявлению Вашингтона, коснулись российского оборонно-промышленного комплекса и третьих лиц, якобы содействующих России в обходе ранее введённых санкций.