Доха, 24 февраля, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обыграл Якуба Меншика из Чехии и стал шестикратным победителем состязаний под эгидой АТР. Встреча прошла 24 февраля в Дохе.

(сс) Thesupermat

Игра длилась 1 час 50 минут. Российский 27-летний спортсмен победил в двух сетах со счётом 7:6 (14:12), 6:4. Хачанов в рейтинге АТР набрал 2010 очков и находится на 17-м месте.

Для 18-летнего Меншика этот турнир также можно считать успешным. Он впервые дошёл до финала в играх АТР.

Как сообщало ИА Регнум, Хачанов в январе проиграл в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и выбыл из соревнований. Он уступил представлявшему Италию Яннику Синнеру.

Впоследствии Синнер дошёл до финала и выиграл в турнире. Перед этим он в полуфинале победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича, который до этого 10 раз выигрывал Australian Open.