Киев, 24 февраля, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Программа переговоров о вступлении Украины в Европейский союз появится в середине марта, заявила 24 февраля председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Она похвалила Киев за то, что украинские власти «стараются выполнить рекомендации» Европейской комиссии.

«С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров», — заявила фон дер Ляйен.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 14 декабря заявил, что лидеры стран ЕС решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в европейское объединение.

Через месяц, 17 января, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз начал формировать программу переговоров с Киевом о вступлении Украины. По её словам, началась проверка законодательства Украины в рамках подготовки к переговорам о вступлении страны в ЕС.

Как заявил в интервью ИА Регнум профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Алексей Кузнецов, в ЕС ни один серьёзный политик не верит, что Украина сможет до 2030 года вступить в Европейский союз.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве 24 февраля находятся также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр де Кроо. Они прибыли на Украине в знак «солидарности», а также для участия в саммите G7, в котором в этот раз участвует глава киевского режима, хотя Украина не вход в «Группу семи».