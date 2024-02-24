Астана, 24 февраля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. В Западном Казахстане на трассе «Самара — Шымкент» перед пропускным пунктом «Сырым» на границе с Россией образовалась очередь из 280 грузовиков, сообщила 24 февраля казахстанский оператор по управлению дорогами «Казавтожол» в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Наблюдается скопление большегрузов. Это связано с работой пограничного пункта», — говорится в публикации.

По информации ведомства, водителям приходится ждать в очереди по несколько дней, они рекомендуют коллегам пользоваться другими пропускными пунктами. При этом в ведомстве отмечают, что на дорогах Западного Казахстана движение свободное, ограничений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Польше на российской границе образовалась большая очередь из автомобилей с иностранными номерами, желающими въехать в РФ. Скопилось порядка 300 машин.

В ноябре прошлого года в Калининградской области на российско-литовском участке границы образовалась очередь из примерно из 100 грузовиков. Литовские пограничники оформляли документы значительно дольше российских.