Одесса, Украина, 24 февраля, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Германский министр иностранных дел Анналена Бербок прибыла в Одессу с необъявленным визитом, сообщило 24 февраля немецкое издание Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в Одессе также находится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. О своём визите она не объявляла из соображений безопасности.

Бербрк и Кулеба из Нью-Йорка, где участвовали в Генассамлее ООН, прибыли в Берлин, а затем на Украину.

Издание отметило, что главы МИД говорили о европейском пути Украины. По словам Кулебы, ЕС помогает Киеву. Бербок заявила, что Германия — на стороне Украины.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 16 февраля подписал с главой германского правительства Олафом Шольцем соглашение по безопасности. Эта договорённость не предполагает отправку немецких военных на Украину.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 февраля назвал это соглашение новым альянсом нацистов и бандеровцев, в котором при этом нет ничего нового.