Москва, 24 февраля, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 февраля рассказала, как глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на министерской встречи «Большой двадцатки», перепутала российского министра иностранных дел Сергей Лаврова с его заместителем.

Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Бербок кричала в микрофон: Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь <…> её было не переубедить. Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит», — написала Захарова в Telegram-канале.

Российский дипломат сообщила, что в тот момент Лавров проводил двусторонние встречи. На его месте сидел заместитель, который пытался объяснить Бербок, что он не Лавров, но немецкий министр его не слушала.

Как сообщало ИА Регнум, Бербок неоднократно попадала в курьёзные ситуации, которые даже поставили под сомнение её профпригодность. Так, в октябре 2023 года Бербок опозорилась, заявив, что в будущем ЕС будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

Помимо этого в сентябре глава МИД ФРГ во время общения с немецкими журналистами сделала неоднозначное заявление о России. Она заявила, что «война с Россией» является в том числе сигналом другим странам и другим режимам в мире. После этого в Германии Бербок призвали тщательнее подбирать слова и напомнили, как должен себя вести глава МИД страны.

Помимо этого в октябре 2023 года стало известно, что Бербок своими заочными публичными обвинениями чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Во время телепрограммы дипломат назвала Катар ответственным за спонсирование терроризма.

Бербок 15 сентября назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого успешное проведение СВО на Украине станет знаком. После этих слов в Германии заговорили о психическом состоянии министра.