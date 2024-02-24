Белек, Турция, 24 февраля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» победил ЦСКА в товарищеском матче на сборах со счётом 2:1, вырвавшись вперёд на последних минутах. Встреча прошла 24 февраля в турецком Белеке.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первый гол в игре забил полузащитник ЦСКА Милан Гайич на 73-й минуте. От бело-синих ответил на 83-й минуте нападающий Вячеслав Грулев. Победный гол оформил полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль на 89-й минуте.

У армейцев была возможность забить гол в первом тайме. Фёдор Чалов на 41-й минуте, находясь в трёх метрах от ворот противника, отправил мяч в перекладину.

Межсезонье у российских футболистов завершается, они отправятся в Москву. После возобновления чемпионата Российской премьер-лиги «Динамо» 3 марта в домашнем матче сыграет с московским «Локомотивом». Бело-синие набрали с начала турнира 32 очка и находятся на третьем месте.

У клуба ЦСКА 28 очков, он на восьмой строчке турнирной таблицы. Команде 2 марта предстоит принять «Оренбург».

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля в Белеке на матче встретились ЦСКА и подмосковные «Химки». Армейцы победили со счётом 3:0. Все голы забили во втором тайме.