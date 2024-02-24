Берн, 24 февраля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Вероятность нападения на Швейцарию извне пока низкая, но она увеличивается за последние два года. В ближайшие полгода подобное вряд ли произойдёт, заявила 24 февраля президент страны Виола Амхерд в интервью Neue Zürcher Zeitung.

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«Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется нападению», — сказал Амхерд.

Поскольку нападение на Швейцарию «становится всё более вероятным», Берну нужно быть готовым к такому варианту развития событий, добавила президент.

Она сообщила, что к лету в стране должна пройти конференция по мирному урегулированию ситуации на Украине. При этом президент Швейцарии отметила, что для страны важнее её проблемы, чем проблема Украины.

По словам Амхерд, сегодня Швейцарии нужно бороться за то, чтобы у армии страны была хорошая репутация, чтобы у людей не было сомнений в её возможностях.

«Грубо говоря, можно сказать: вместо того чтобы бороться за мир на Украине, нужно было бороться за свою репутацию и репутацию армии. Речь идёт не о моей репутации, а о том, чтобы армия не потеряла доверие. В сегодняшней геополитической ситуации это было бы разрушительно», — сказала Амхерд.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральный совет Швейцарии 14 февраля сообщил, что страна в этом году примет участие в 24 военных учениях со странами НАТО. Шесть учений проведут в рамках натовской программы «Партнёрство ради мира».

Ранее 24 февраля МИД Швейцарии заявил, что к лету в стране планируется провести саммит по мирному урегулированию украинского кризиса. О мероприятии просил Киев.

На XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы больше нет доверия к Берну как к возможности посредника в урегулировании кризиса на Украине. Причина в том, что Швейцария заняла откровенно антироссийскую позицию, отступив от основополагающих принципов нейтральности, напомнил глава МИД России.