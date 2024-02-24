Вашингтон, 24 февраля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Будапештский меморандум, подписанный с Украиной в 1994 году, продемонстрировал несостоятельность американских гарантий безопасности, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете The Times.

Официальное интернет-представительство президента Украины

«Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит», — заявил он.

Секретарь СНБО при этом не стал оценивать гарантии Лондона.

Будапештский меморандум представляет собой межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Документ подписали 5 декабря 1994 года лидеры России, Украины, Великобритании и США. Меморандум обозначал гарантии безопасности, которые Москва, Лондон и Вашингтон давали Киеву в обмен на передачу ядерного оружия.

Документ стал своего рода завершением продолжительных переговоров по поводу советского ядерного оружия, оставшегося в распоряжении Украины после распада СССР. В 1991–1994 годах Украина подписала сначала Алма-Атинскую декларацию, а затем Лиссабонский протокол и присоединилась к ДНЯО в статусе безъядерного государства. В этой связи всё ядерное оружие на территории Украины передали России или уничтожили.

После этого Киев неоднократно высказывал сожаление по поводу отсутствия ядерного оружия. В феврале 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что если не будет гарантий безопасности для Киева, то Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает. В феврале 2024 года депутат Верховной рады также выступил за возвращение Украине ядерного оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 21 февраля 2024 года ситуацию на Украине, напомнила, что украинские депутаты устроили госсекретарю США Энтони Блинкену допрос на тему о том, что лучше для Вашингтона — вступление Украины в НАТО или обретение ею ядерного арсенала. В этой связи Москва убеждена, что международное сообщество должно самым серьезным образом относиться к подобным опасным заявлениям. Захарова также подчеркнула, что у Украины со времен СССР ещё сохранился научный и производственный потенциал для создания ядерных вооружений.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 17 января заявил, что Украина опасна для украинцев. Как уточнил зампред, речь идёт о совершенно любой Украине.