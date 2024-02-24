Москва, 24 февраля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на перепалку олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Александра Большунова и Вероники Степановой. Журналист посоветовал лидеру сборной команды России «жечь, валять дурака» и перечитать Карлсона. Об этом репортёр заявил порталу sport24.

Дарья Драй ИА REGNUM

По словам комментатора, Вероника Степанова занимается тем, что «отжигает» в перерыве между соревнованиями и является возмутителем спокойствия.

Большунов, как подчеркнул комментатор, «великий и более скромный». Спортсмен воспитан иначе, он сдержан и старше, чем юная Степанова, добавил Губерниев.

«Могу только одно сказать Большунову: «Саша, жги!» — резюмировал репортёр.

Он добавил, что теперь настало время, когда необходимо регулярно напоминать о себе. По словам Губерниева, Степанова это уже поняла и делает правильно, что провоцирует интерес к своей персоне.

«Хочу искренне посоветовать Большунову перечитать Карлсона и начинать немножко низводить, курощать и дурака валять, что иногда с успехом в перерыве между своими блистательными победами делает Ника Степанова», — добавил комментатор.

Конфликт разгорелся после слов Степановой. Спортсменка заявила в соцсетях, что Большунов не хочет побеждать красиво и поэтому даёт скучные интервью.

Он ответил, что за слова его коллеги многие перед ним извинялись. Позже Степанова написала в соцсетях, что Большунов просто не понимает значение слова «сарказм» и ей всё-равно, кто и что о ней думает

«Мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила. Это и помогает мне выигрывать», — резюмировала Степанова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля чемпионка Олимпийских игр в эстафете лыжница Вероника Степанова победила в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в Тюмени.

3 февраля трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов победил в спринте классическим стилем на шестом этапе Кубка России. Спортсмен финишировал за 4 минуты 6,3 секунды.