Донецк, 24 февраля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. ВСУ 24 февраля нанесли удар ракетой американского производства HIMARS по ресторану в Донецке. По словам очевидцев, было два прилёта. На месте удара образовалась воронка.

Иван Шилов ИА REGNUM

На момент удара в помещении праздновали свадьбу. Один человек получил ранения. По словам очевидца, ранило сотрудника ресторана.

«Ехал из магазина парень, Ярослав, сотрудник этого ресторана, лежал приваленный, попытались оказать ему помощь, вызвали скорую», — сообщил местный житель Владимир.

Как рассказала одна из сотрудниц заведения, на момент ракетного удара в нём находились около 60 человек. Слышны были два взрыва.

«Свадьба у людей сегодня. Медленный танец молодожёны танцевали», — рассказала она агентству «РИА Новости».

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 14:15 мск ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из артиллерии, выпустив два снаряда калибра 155 мм.

В 18:10 мск ВСУ выпустили по столице ДНР три ракеты из РСЗО. В 18:40 мск украинская армия повторила артобстрел, выпустив по Петровскому району три снаряда калибра 155 мм. Затем в 19:00 мск по Донецку ВСУ ударили двумя ракетами из РСЗО.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки на Ворошиловский район один мирный житель погиб и ещё один получил ранения. Один из артиллерийских снарядов попал в многоквартирный жилой дом.