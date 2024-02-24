Лондон, 24 февраля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Секретная разведывательная служба Министерства иностранных дел Великобритании (MI6) стала предлагать гражданство королевства российским чиновникам, стараясь получить секретную информацию от них, сообщило 24 февраля газета Inews, ссылаясь на источники.

При этом, как отметило издание, Лондон неохотно предоставляет гражданство предателям. Его обещают только тем, кому доверяют, а предоставляют лишь после того, как получили от человека всё, что возможно. Метод применяют десятилетиями, но только недавно это перестало быть секретной информацией, её, наоборот, распространяют, добавили в газете.

Сообщается, что британская разведка предпочитает платить за предоставление секретных данных. При этом MI6 платит единовременно, избегая постоянных выплат.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года глава британской разведки Ричард Мур публично призвал российских граждан работать на Лондон, предавая интересны своей страны. Он заявил, что РФ якобы мало шансов на успех на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это ответила, что Лондон слишком сильно «суетится», если считает, что у Москвы мало шансов. Она добавила, что к британцам уже нет доверия.