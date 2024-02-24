Москва, 24 февраля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. За проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта отвечает не глава киевского режима Владимир Зеленский, а лидеры западных стран, заявил 24 февраля депутат Госдумы Алексей Чепа.

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Комментируя заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что существует около десяти мирных планов по решению украинской проблемы и что некоторые из них засекречены, Чепа сказал, что ему о них не известно.

«Я знаю, что на Украине законодательно запрещено вести какие-либо мирные переговоры. Поэтому это всё усугубляется. Неоднократные предложения, допустим, Китая или каких-то других стран не принимались украинской стороной», — сказал Чепа в беседе с «Лентой. ру».

Кассис в конце января заявлял, что Швейцария по просьбе Киева проведёт конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта. Он подчёркивал, что урегулирование кризиса невозможно без России.

Сегодня он заявил о порядка десяти существующих планах по урегулированию украинского конфликта и что конференция по мирному урегулированию может пройти этой весной.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, что Киев сам закрыл себе возможность вести переговоры. Он напомнил, что на Украине действует законодательный запрет на мирные переговоры с Москвой. Россия со своей стороны никогда не отказывалась от переговоров, в том числе по теме Украины. Этот тезис президент повторил также 20 февраля на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.