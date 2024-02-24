Липецк, 24 февраля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. На территории комбината Новолипецкого металлургического комбината в Липецке безопасным дистанционным способом обезвредили части подавленного беспилотника. Об этом 24 февраля сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Рано утром 24 февраля губернатор сообщил о возгорании в одном из цехов НЛМК. Огонь потушили, никто не пострадал. Сообщалось, что причиной возгорания стало падение беспилотника.

Позднее Артамонов проинформировал, что в 00:12 получили сигнал об авиационной опасности. В Липецкой области военные перехватили два беспилотника. Он также добавил, что дроны перехватили над Курской, Белогорской, Брянской и Тульской областями.

Минобороны России 24 февраля сообщало о сбитом украинском беспилотнике в Белгородской области. Ночью 24 февраля российские военные сбили с помощью средств противовоздушной обороны два украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны уничтожили над территориями Курской и Тульской областей.