Авдеевка, ДНР, 24 февраля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Украинские воинские подразделения оставили позиции в селе Ласточкино, расположенном западней Авдеевки, сообщило 24 февраля издание «Страна. ua», ссылаясь на сообщения от находившихся там бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Matthew Hatcher/Global Look Press

Как сообщили украинские военные, российские войска блокировали населённый пункт с флангов, и штурмовики решили уйти из села, чтобы не оказаться в окружении.

«Нашим подразделениям пришлось выйти из Ласточкино, чтобы избежать перекрытия логистических маршрутов и для сбережения личного состава», — процитировали журналисты сообщение от штурмовика ВСУ.

Официальных данных от Министерства обороны России об освобождении Ласточкино пока нет.

Ранее 24 февраля Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что украинские подразделения, находящиеся в Ласточкино, оказались в котле в ходе одновременных ударов российской армии с трёх сторон. По информации военкоров, российские бойцы начали зачистку села.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 февраля в ходе ежедневного брифинга сообщил, что российские войска продолжают продвигаться на авдеевском направлении и ведут бои возле Первомайского и Ласточкино. Потери ВСУ за сутки составили до 425 военных.