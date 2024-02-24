Киев, 24 февраля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал 24 февраля соглашение о безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Подписанное «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности» предусматривает выделение Киеву в этом году более трёх миллиардов канадских долларов. Зеленский сообщил о подписании в Киеве документов в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский написал о подписании соглашения о безопасности с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони.

Замглавы офиса главы киевского режима Игорь Жовква 23 февраля сообщил, что Зеленский подписал соглашение по безопасности с премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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