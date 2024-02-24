Копенгаген, 24 февраля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Датчане всё меньше хотят направлять средства на пожертвования для оказания гуманитарной помощи Украине. Об этом свидетельствуют данные доклада ассоциации ISOBRO, объединяющей 235 благотворительных организаций Дании, сообщило агентство Ritzau.

Ukrainian Presidential Press Service

Согласно документу, за год эта сумма сократилась более чем в восемь раз. Так, если в 2022 году жители королевства на эти цели в общей сложности пожертвовали 1,4 млрд крон ($203 млн), то в 2023 году эта сумма составила 166 млн крон ($24,1 млн).

Генеральный секретарь ISOBRO Кеннет Камп Бутсбак назвал такое значительное сокращение естественным.

«При сборе средств, вызванном неожиданно возникшими потребностями <…> самые большие пожертвования приходятся на начальную стадию, когда испытывается самый сильный ужас», ― пояснил он.

Издание отметило, что собираемая ISOBRO денежная помощь идёт не на вооружения, а на различные гуманитарные цели.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Дании Метте Фредериксен 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвала страны Европы передать ненужное вооружение Украине. По её словам, в краткосрочной перспективе Киеву нужно дать то, что он попросит, а в долгосрочной — принять Украину в ЕС и НАТО.

При этом, по её словам, датские вооружённые силы уже передали Украине всю свою артиллерию. Кроме того, Дания пообещала летом 2024 года передать Украине первые американские истребители F-16.

Обозреватель издания The Washington Post Ишан Тарур считает, что шансы Киева на успех в конфликте с Москвой «фактически исчезли», когда западные партнёры упустили нужный момент и не поставили Украине необходимую помощь. По его словам, киевскому режиму сложно скрывать своё отчаяние из-за этого.