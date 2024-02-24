Москва, 24 февраля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. На автостоянке в Москве обрушилась крыша. Под завалами остались порядка 15 машин. Об этом 24 февраля со ссылкой на источник сообщил телеканал РЕН ТВ

Кадр из видео

Как уточил собеседник телеканала, парковка находится в районе 90-го км Московской кольцевой автодороги. Площадь обрушения составила 100 кв. м. По предварительным данным, всего повреждено по меньшей мере 30 машин.

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На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и владельцы автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области 11 февраля обрушилась кровля в спортзале сельской гимназии. Инцидент произошёл в селе Донском, в результате него никто не погиб и не пострадал.

В пресс-службе Минспорта 19 февраля рассказали об обрушении крыши в здании с бассейном на олимпийской базе в городе Новогорске в Московской области. В спортивном ведомстве уточнили, что в результате этого нет пострадавших.

В подмосковном городе Старая Купавна 20 февраля под тяжестью снега рухнула кровля супермаркета торговой сети «Пятёрочка». В результате инцидента никто не пострадал. Площадь обрушения составила 250 кв. м.