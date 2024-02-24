Донецк, 24 февраля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины попали в котёл в посёлке Ласточкино западнее Авдеевки. Об этом 24 февраля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Ashley Chan/Global Look Press

«Благодаря тому, что наши накануне заняли значительную часть Северного, российская армия одновременными ударами с юга, севера и востока смогла взять в клещи Ласточкино», ― говорится в сообщении канала.

По словам бойцов, раскрывших детали операции, российские штурмовые группы прошедшей ночью зашли на окраины Ласточкино со всех сторон. Сейчас российские силы начали зачистку населённого пункта от попавших в окружение военных ВСУ.

Украинские войска пытаются отбить позиции и посылают в контратаку группы сил спецопераций на БМП Bradley, но безуспешно.

«Все попытки контратаки отбиты», ― добавил канал.

По подразделениям ВСУ работают пехота и артиллерия ВС России, рассказали военкоры.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 23 февраля Вооружённые силы России улучшили позиции на авдеевском направлении, заняв более выгодные рубежи и позиции. Также российские силы нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. В ходе боёв украинская армия потеряла до 425 бойцов, три танка и десять боевых бронированных машин.

Командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев 24 февраля заявил, что российские военные отбросили ВСУ более чем на десять километров в ходе операции по освобождению Авдеевки. Он доложил министру обороны Сергею Шойгу, что ВС России продолжают вести наступательные действия на всех направлениях.

Мордвичев добавил, что остатки бойцов ВСУ стали массово сдаваться в плен в ходе зачистки Авдеевки. Он уточнил, что около 200 украинских бойцов уже сдались и ещё порядка 100 российские военные собираются «выковырять» в ближайшие дни.

Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российскими подразделениями. Он отметил, что отступление украинских военных было хаотичным.