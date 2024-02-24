Москва, 24 февраля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Уровень поддержки в России решения о проведении специальной военной операции на Украине составил 68%, что на три процентных пункта (п. п.) больше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 24 февраля на сайте организации.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Две трети россиян сегодня убеждены — военная операция для российских войск проходит скорее успешно (65%), показатель прибавил 6 п. п. с последнего замера в феврале 2023 года, приблизившись к мартовским значениям двухлетней давности (март 2022 г. — 70%)», — говорится в сообщении.

Также 72% респондентов заявили, что каждый гражданин России должен в меру своих сил содействовать успешному завершению СВО. О несогласии с этой позицией заявили 19%. 64% опрошенных призвали жить по принципу «Всё для фронта, всё для победы!». 28% не согласились с этим утверждением.

На вопрос о целях спецоперации 43% респондентов заявили, что это нужно для защиты России, разоружения Украины, а также для того, чтобы не допустить размещения на украинской территории баз НАТО. 20% назвали целью СВО защиту жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 15% выразили мнение, что таким образом Россия меняет политический курс Украины, чтобы очистить её от нацистов.

Опрос проводили 3, 19 и 22 февраля этого года среди 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июне 2023 года, комментируя вопрос демилитаризации Украины заявил, что украинский военно-промышленный комплекс «ни шиша не производит». Он отметил, что киевский режим держится за счёт зарубежных поставок вооружений и боеприпасов, но это не может долго длиться.

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно признавал, что ВСУ бессильны без западной помощи. 23 февраля 2024 года он пожаловался прибывшим в Киев американским сенаторам, что Украина неизбежно проиграет, если США не продолжат поставлять вооружение.

В апреле 2022 года российские военнослужащие разблокировали Северо-Крымский канал, прекратив водную блокаду Крыма, которую устроил киевский режим. Министр обороны России Сергей Шойгу в июне того же года сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым. Вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко в июле 2023 года отметил, что сухопутный коридор контролируют сотрудники Росгвардии, военной полиции и МВД.

Также в ходе СВО российская армия освободила большую часть юго-востока, где исторически проживают русские люди. Путин в декабре 2023 года отметил, что Россия никогда не начала бы проводить СВО, если бы киевский режим не начал притеснять и преследовать русское население, изгонять его с исторической родины. Он заявил, что украинские власти «совсем оборзели».

Широко разрекламированный «весенний контрнаступ» ВСУ, который начался в июне 2023 года, полностью провалился, несмотря на многомесячные попытки украинских военных прорвать линию обороны российской армии. Путин в январе 2024 года отметил, что провал контрнаступления украинских войск стал очевиден всем.

Кроме того, российская армия перехватила инициативу на фронте, что показало освобождение Авдеевки, которую за девять лет ВСУ превратили в крепость. Шойгу, докладывая Путину о взятии города под контроль, подчеркнул, что это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, что препятствует террористическим ударам ВСУ по городу.

Беспрецедентные антироссийские санкции, введённые западом после начала СВО, не оказали ожидаемого эффекта. Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат в феврале 2024 года признала, что российская экономика не просто развивается, а развивается уверенно, что удивило экспертов международной организации.

Путин также в феврале заявил, что санкции для российского бизнеса хоть и создали некоторые трудности, но и открыли возможности для расширения рынков сбыта, так как многие зарубежные компании ушли из России. Президент отметил, что российские предприниматели, получив новые возможности, стали успешно вкладываться в производство, осваивая отечественные рынки.

Спецоперация также повлияла на настроение жителей России, что показала реакция на «голую вечеринку», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в декабре 2023 года. Участникам этого мероприятия пришлось извиняться и оправдываться, но знаменитостей всё равно убрали из новогодних телепередач, их концерты стали отменять. Певец Филипп Киркоров после этого посетил ДНР, где выступил перед ранеными. На это участники СВО выступили с заявлением, призывая артиста смыть позор, приняв участие в СВО.

Российский лидер в январе 2024 года заявил, что настоящую элиту в стране нужно формировать из участников СВО, а не из «чудиков», которые обнажают гениталии. Он подчеркнул, что в будущем нужно опираться на тех, кто защищает Родину.