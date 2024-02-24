Донецк, 24 февраля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Видеозапись последствий обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинский армии опубликовали 24 февраля «Известия».

Кадр из Телеграм — канала

На выложенных изданием кадрах видны груды обломков от попадания снаряда в верхний этаж пятиэтажки, выбитые стёкла окон, разбитые балконы и получившие повреждения при обстреле автомобили.

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«Очень хлопок сильный, все бахнуло, и как раз по пятому этажу», — рассказала проживающая в попавшем под обстрел доме очевидица Лариса Иващенко.

Женщина сообщила, что после разрыва снаряда заскочила в ванную, а когда после обстрела к ней пришли на помощь, она не сразу смогла открыть дверь, которую заклинило.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили об обстреле со стороны ВСУ. Уточнялось, что по городу выпустили два снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 24 февраля, в оперативных службах ДНР рассказали, что при обстреле ВСУ Ворошиловского района один мирный житель погиб и ещё один получил ранения. Уточнялось, что один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом.

Ранее в этот же день в СЦКК сообщили, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в селе Зайцево в ДНР получил ранения мирный житель. Отмечалось, что украинский беспилотник атаковал село около 10:40 мск.

Глава ДНР Денис Пушилин 22 февраля предупредил, что украинские войска могут усилить обстрелы в праздничные дни. Он напомнил, что противник часто использует этот период для осуществления провокаций и террористических атак.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 20 февраля сообщил о ранении мирной жительницы 1988 года рождения в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района. По его словам, здание детсада на улице Степаненко и два многоквартирных жилых дома получили повреждения во время удара.

Капитан первого ранга запаса ВС России Василий Дандыкин заявил, что украинская армия лишилась возможности использовать для ударов по Донецку орудия малой дальности после сдачи Авдеевки и теперь использует для этого дальнобойные орудия или РСЗО HIMARS. Он уточнил, что противник пришёл в себя после военной неудачи и пытается реализовать оборону.