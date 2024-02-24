Нижний Новгород, 24 февраля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В очередном матче регулярного сезона КХЛ нижегородское «Торпедо» уступило на домашней арене столичному ЦСКА. Для команды Игоря Ларионова это уже шестое подряд поражение в лиге.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Клубы встречались во дворце спорта «Нагорный». Игра завершилась минимальной победой столичных армейцев 1:2. У победителей голами отметились Максим Соркин и Егор Брютов.

У «автозаводцев» единственная шайба на счету Бобби Линча.

Команда Игоря Ларионова уступила уже в шестом матче подряд. Ранее они потерпели неудачу в игре с нижнекамским «Нефтехимиком», которому проиграли в дополнительное время со счётом. Также хозяева дважды уступили хоккейному клубу «Сочи» (2:3) и (1:3), санкт-петербургскому СКА (3:4) и крупно проиграли московскому «Спартаку» (3:7).

После победы на нижегородском льду ЦСКА на один бал опередило «Торпедо». В активе у столичной команды 75 очков. С этим показателем армейцы поднялись на шестое место в Западной конференции. У них есть игра в запасе.

«Торпедо» расположилось на седьмой позиции. У них 74 очка.

Следующий тур завершит регулярный чемпионат. Он пройдёт 26 февраля. В нём ЦСКА проведёт гостевой поединок против столичного «Динамо», а «Торпедо» будет принимать тольяттинскую «Ладу».

Как сообщало ИА Регнум, 19 января нижегородское «Торпедо» заключило новый контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Соглашение с 63-летним наставником рассчитано на три года. Предыдущий контракт истекал по окончании сезона 2023/24. Ларионов возглавил команду в 2022 году.

Первой командой, обеспечившей себе выход в плей-офф КХЛ, 16 января стал ярославский «Локомотив». Санкт-петербургский СКА 19 января стал вторым участником плей-офф, обыграв дома пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:1.