Купянск, Украина, 24 февраля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Заместителя командира 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковника Игоря Ярошенко ликвидировали под Купянском, сообщила 24 февраля «Российская газета».

Иван Шилов ИА Регнум

О ликвидации Ярошенко сообщили в Емильчинском районном совете (Житомирская область). При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Он был родом из этого региона.

Воевал Ярошенко с 2014 года, в последнее время — в Харьковской области, здесь он командовал артиллерией.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля российские военные ликвидировали в ДНР в районе села Красное офицера ВСУ Дмитрия Коваля, обманувшего российских бойцов в Киевской области в начале спецоперации.

В начале СВО во время проверки под Киевом он заявил российским военным, что едет за сыном в Гостомель. Потом выяснилось, что он поехал в аэропорт «Антонов» и наводил удары ВСУ по находившемуся там самолёту Ан-225 «Мрия», который в итоге сгорел.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 23 февраля заявил о гибели в зоне СВО литовца Тадаса Тумаса, воевавшего на стороне ВСУ. Российские военные ликвидировали литовского наёмника с помощью беспилотника, когда он вместе с украинским военным доставлял боеприпасы к линии боевого соприкосновения.