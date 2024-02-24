Вашингтон, 24 февраля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в Авдеевке элитных боевиков украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), которых туда отправил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом 23 февраля рассказал экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сырский немедленно отправил элитное подразделение, неонацистский батальон «Азов», с целью помочь войскам в Авдеевке. И что же с ними произошло? Русские их засекли с воздуха и уничтожили», — сказал он.

По словам эксперта, после освобождения Авдеевки Россия фактически победила в украинском конфликте, в котором киевским властям не стоит ждать улучшения ситуации, так как в ВСУ продолжает наблюдаться дефицит личного состава и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 24 февраля, российский капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинская армия после бегства из Авдеевки пытается реализовать оборону. Эксперт уточнил, что теперь ВСУ не могут бить по Донецку орудиями малой дальности и используют для этого дальнобойные орудия или РСЗО HIMARS, что сократило их возможности обстреливать жилые кварталы города.

Ранее в этот же день командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев заявил, что армия России при освобождении Авдеевки отбросила ВСУ более чем на десять километров. По его словам, российские военные ведут наступательные действия на всех направлениях.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Он уточнил, что противник беспорядочно бежал из города, бросая вооружение и военную технику.