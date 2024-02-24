Москва, 24 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Более 1,2 тысячи гостей посетили церемонию открытия II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» в Цифровом деловом пространстве в Москве. В дни фестиваля зрителей ждут показы документальных лент, в рамках деловой части состоятся круглые столы, встречи с авторами и героями кинофильмов, артистами, военкорами и поэтами.

Пресс-служба фестиваля Открытие кинофестиваля «RT.Док: Время героев»

«Низкий поклон и спасибо всем героям этих замечательных фильмов, всем, кто в них не вошёл, кто защищает сейчас нашу Родину, нашу правду, наш Русский мир», — сказала в видеообращении главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что фильмы фестиваля оставят след «не только в архивах и доказательной базе преступлений киевского режима, но и в сердцах зрителей в России и по всему миру».

«Следующие фестивали будем проводить на стадионе — столько людей пришли посмотреть документальное кино о героях, которые сейчас там, в окопах, с оружием в руках приближают нашу с вами победу», — отметила генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева.

В рамках церемонии открытия прошла презентация бесплатного онлайн-кинотеатра документального кино artel.doc, в котором будут доступны для просмотра все ленты фестиваля.

Кроме того, на церемонии прозвучало новое произведение композитора Игоря Скворцова «Прощение». Стихотворения в поддержку героев СВО прочитали поэт, заслуженный деятель искусств России Влад Маленко, актёр Антон Шагин и поэт Александр Антипов. Специальным музыкальным гостем стала певица Юлия Чичерина. На сцену сегодня поднялись и бойцы СВО, в том числе легендарный морпех Антон Филимонов (Рокот), герой России, известный футболист, экс-игрок сборной России, доброволец из батальона «Эспаньола» Андрей Соломатин (Солома), дважды кавалер ордена Мужества Михаил Турканов (Питбуль) и другие.

Пресс-служба фестиваля Открытие кинофестиваля «RT.Док: Время героев»

Фильмом открытия стала лента режиссёра RT Клима Поплавского «Военкоры-3: он молится на языке Бога» — о закадровой жизни корреспондента RT Arabic Саргона Хадая.

«Большая честь открывать фестиваль в День защитника Отечества. Это праздник не только человека с автоматом, но и того, кто куёт победу в тылу, — это и женщины, и дети. Поэтому я всех поздравляю с общим праздником, мы сейчас одна большая русская многонациональная армия», — сказал режиссер.

Также в рамках фестиваля открылась выставка Екатерины Яковлевой «Донбасский уголь» — портреты бойцов и военкоров, большинство которых генпродюсер фестиваля написала во время поездки в Донбасс.

Параллельно с фестивалем показы документальных лент проходят в Русских домах в 14 странах: Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Замбии, Китае, Ливане, Никарагуа, Пакистане, Перу, Таджикистане, Турции, Южной Осетии.