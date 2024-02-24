Москва, 24 февраля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил в качестве наставника в суперфинале пятого конкурса «Лидеры России». Конкурс проходит в Москве и является флагманским проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В суперфинал вышли более 300 управленцев, победивших в финалах в федеральных округах. Главы федеральных органов власти, субъектов РФ, крупных компаний участвуют в оценочных мероприятиях конкурса как наставники. Андрея Рюмина выбрали наставником 29 суперфиналистов.

«Россети» Андрей Рюмин

Темой практических заданий юбилейного сезона стала реализация концепции «Умный город». Конкурсанты должны подготовить свои предложения для повышения качества управления городами и уровня жизни в них за счет внедрения передовых цифровых и инженерных решений. Участники могут задать вопросы наставникам, чтобы получить рекомендации по улучшению подготовленных в рамках конкурса решений. Победители конкурса смогут построить карьеру в организациях — партнерах конкурса. Всем суперфиналистам предоставят гранты на обучение в российских вузах.

«Россети» Глава «Россетей» Андрей Рюмин стал наставником в конкурсе «Лидеры России»

«Конкурс «Лидеры России» важен как для участников, которые могут проявить себя, так и для наставников. Он позволяет познакомиться с талантливыми людьми, готовыми предлагать эффективные и современные управленческие решения. «Россети» заинтересованы в таких менеджерах на ключевых позициях. В нашей команде есть выпускники проекта, в том числе на руководящих должностях», — отметил Андрей Рюмин.