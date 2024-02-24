Москва, 24 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Россияне очень добрые и отзывчивые люди. Об этом в интервью газете La Repubblica заявила итальянская студентка Ирене Чеккини, победившая в конкурсе инновационных идей в Москве, после того, как побывала в российской столице и встретилась в президентом страны Владимиром Путиным.

Александр Манзюк/ТАСС

«Русские <…> умеют сопереживать, даже если их отношение кажется холодным, они принимают все близко к сердцу», ― сказала итальянка.

Девушка уверена, что нужно возводить мосты, соединять страны и идти на сближение. Она напомнила, что у Италии и России так много общего, и Италия очень нравится русским.

Также большое впечатление на студентку произвела встреча с российским лидером.

«Это невероятные впечатления, потому что все было так естественно, то, как президент говорил со мной, задавал вопросы. Мне было комфортно с ним общаться», — призналась Чеккини.

Студентка также добавила, что мечтает получить российское гражданство, чтобы жить в России, помогать президенту и работать над своим проектом.

Чеккини учится на четвертом курсе МГИМО на факультете международных отношений.

Как сообщало ИА Регнум, итальянская студентка Ирена Чеккини на форуме «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля задала президенту России вопрос на тему получения российского гражданства. Путин поддержал её идею о том, что въезжающие в Россию люди должны соблюдать её культурные и традиционные ценности и таким людям нужно упростить переезд в страну. Они должны изучать русский язык, соблюдать законы страны.

Американский журналист Такер Карлсон в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае 12 февраля заявил, что Москва в хорошем смысле этого слова «шокировала» его и что в США прежде были города, сравнимые с российской столицей, но теперь их уже нет.

Карлсон добавил, что Москва наравне с Сингапуром, Токио, Дубаем и Абу-Даби — прекрасное место для жизни, и западным политикам вместо того, чтобы «оказывать помощь» Украине, следовало бы заняться решением проблем своих городов, которые выглядят куда хуже российской столицы.