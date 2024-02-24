Вашингтон, 24 февраля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Киевские власти смогут попытаться начать новое контрнаступление украинской армии лишь в 2025 году, использовав нынешний год для «защиты и восстановления». Об этом 24 февраля написала американская газета New York Times со ссылкой на источники.

Министерство обороны Украины

Собеседники рассказали изданию о мероприятиях с участием главнокомандующего силами Североатлантического альянса в Европе Кристофера Каволи.

По их словам, американские военные чиновники в Европе во главе с главкомом силами НАТО на континенте предупредили, что самое лучшее, на что сейчас может рассчитывать Киев, — это конфликт, который «в значительной степени» заморозят.

«Генерал Каволи редко выступает публично, но чиновники, появившиеся на недавних брифингах с ним, дали мрачную оценку, согласно которой украинцы в лучшем случае используют 2024 год для защиты, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году», — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, в связи с этим перед главой киевского режима Владимиром Зеленским стоит «серьёзный выбор» — либо пытаться сохранять контролируемую сейчас территорию, либо найти возможность «создать экономически жизнеспособное государство с демократическим будущим».

В частных беседах высокопоставленные представители действующей администрации США «пытались подтолкнуть» главу киевского режима к такому решению, уточнило издание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис отметил, что заявивший о новом контрнаступлении украинских войск в 2024 году Зеленский неверно оценил их состояние. Он напомнил, что ВСУ готовились к предыдущему «контрнаступу» девять месяцев и при этом получали от Запада оружие и обучали бойцов.

Лидер киевского режима 22 февраля анонсировал новое контрнаступление украинских войск в 2024 году. По его словам, киевские власти также намерены продолжать «успешную историю на Чёрном море». Зеленский также пригрозил «сюрпризами» Вооружённым силам России.

Начальник главного оперативного управления Генштаба — первый замглавы начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской 19 февраля не исключил, что ВСУ при серьёзной поддержке со стороны западных стран предпримут новую попытку контрнаступления. Военный отметил, что украинские войска всё ещё могут вести активные военные действия.