Москва, 24 февраля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В мире существует по меньшей мере десять мирных планов по урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщил 24 февраля журналистам в Нью-Йорке министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

LEV RADIN/ GLOBALLOOKPRESS

«На самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие всё ещё остаются секретными», — заявил он.

В этой связи Кассис заявил, что Швейцария хочет организовать мирную конференцию по Украине, целью которой станет выработка общих знаменателей на пути к миру. При этом глава МИД Швейцарии отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без российской стороны невозможно.

Мирные инициативы по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года так называемую «формулу мира». Она состояла из десяти пунктов и включила в себя возвращение в состав Украины регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году. План также предусматривает радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасности, освобождение военнопленных по формуле «всех на всех». В Москве требования Киева назвали неадекватными и нереалистичными. Как подчеркнули в МИД, «формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе.

Свою мирную инициативу предложил Китай. В феврале 2023 года КНР обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, который включает 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны. В Китае при этом отметили, что международное сообщество должно проложить путь к запуску политического урегулирования, создать условия для возобновления переговоров и предложить соответствующие площадки. В качестве одного из таких посредников Китай предложил себя.

Государства Африки подготовили собственный мирный план по Украине. Инициаторами выступили Египет, ЮАР, Уганда, Сенегал, Замбия и Республика Конго. Африканский мирный план состоит из 10 пунктов и подразумевает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными. План включает в себя достижение мира дипломатическим путем, деэскалацию конфликта с обеих сторон, обеспечение движения зерновых и удобрений, более тесное взаимодействие со странами Африки, гарантии безопасности для всех стран, а также обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН.

В июне 2023 года план мирного урегулирования конфликта на Украине предложили в Индонезии. Одним из пунктов индонезийской мирной инициативы стало создание демилитаризованной зоны. Согласно этой инициативе, каждая сторона должна отойти на 15 км от текущих позиций для создания демилитаризованной зоны. Помимо этого, Индонезия предложила ввести в зону проведения СВО миротворцев Организации Объединённых Наций. Также план содержал призыв к немедленному прекращению огня. Со своей стороны Индонезия выразила готовность участвовать во всех этих процессах, включая отправку индонезийских военных в рамках миротворческой миссии ООН.

В августе 2023 года Саудовская Аравия предложила новый мирный план по Украине. Он предусматривал сохранение территориальной целостности Украины, полное прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен военнопленными.

Позиция России

Москва неоднократно заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин также неоднократно напоминал, что переговорный процесс остановился по вине Украины, так как киевские власти в 2022 году публично объявили о том, что не будут участвовать в мирных переговорах.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что любые мирные переговоры по украинскому конфликту будут иметь смысл лишь при условии участия России, а также учёта исторического контекста. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что основания для достижения соглашения с Украиной по урегулированию конфликта в настоящее время нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва ценит готовность Пекина внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем. Помимо этого, инициативу Китая одобрял российский лидер. Путин отмечал, что представленный Китаем мирный план могут взять за основу для урегулирования.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 февраля 2024 года заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. Однако, как отметил глава МИД, этому мешает высокомерие Запада и его заряженность на русофобию.