Киев, 24 февраля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день в ситуации с конфликтом на Украине есть предпосылки для политического решения. Такое мнение журналистам в Киеве высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Gianluca Zuddas/Global Look Press Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

«Сегодня мы находимся в ситуации равновесия в конфликте, которое является предпосылкой любой дипломатической гипотезы», ― считает глава итальянского правительства.

По её словам, необходимо создать баланс, который позволит искать другое решение в определённый момент.

Ранее 24 февраля в Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечалось, что Мелони как председатель G7 проведёт заседание с лидерами формата, в котором примет участие глава киевского режима Владимир Зеленский. Главной темой встречи станет поддержка Украины.

Также в столицу Украины приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, Москва неоднократно заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин напомнил, что переговорный процесс остановился по вине Украины, киевские власти в 2022 году публично объявили о том, что не будут участвовать в мирных переговорах.

Российский лидер 20 февраля вновь подчеркнул, что Россия никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. Глава государства отметил, что киевские власти сами прервали этот диалог по прямой команде из Лондона и Вашингтона.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 февраля заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но этому мешает высокомерие Запада и его заряженность на русофобию. Он добавил, что Россия остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине при учёте своих интересов, с учётом позиции Запада, вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается.

В МИД Швейцарии заявили, что на сегодняшний день в мире существует по меньшей мере десять мирных планов по урегулированию конфликта на Украине. Шесть или семь из них ― публичные, а остальные пока засекречены.

Американское издание Responsible Statecraft 22 февраля рекомендовало Киеву начать переговоры с Россией, пока Украина ещё существует.

Согласно опросу, проведённому Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале текущего года, более 70% жителей Украины выступили за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Для сравнения: в мае 2022 года за переговоры с Москвой выступали 59% опрошенных украинцев.