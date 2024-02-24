Киев, 24 февраля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Последователи раскольнической Православной церкви Украины 24 февраля попытались захватить Пантелеимоновский храм канонической Украинской православной церкви в Вышгороде в Киевской области, но после многочасового противостояния местные прихожане их выгнали. Об этом сообщил украинский телеканал «Первый казацкий».

Константин Михальчевский/РИА Новости

По информации журналистов, в захвате церкви участвовал клирик ПЦУ Юрий Большаков. Раскольники пришли рано утром, срезали замки и заняли храм. Вместе с ними на место прибыла полиция, которая не мешала захвату. Местные верующие, узнав о происходящем, пришли отстаивать храм, противостояние длилось несколько часов.

«Рейдеров с позором выгнали с территории храма», — сообщили на телеканале.

Как отметили журналисты, раскольники во время словесной перепалки со сторонниками УПЦ заявили, что ведут свою войну, захватывая храмы.

Киевский режим продолжает политику замещения канонической УПЦ на ПЦУ, раскольники захватывают храмы. В январе они захватили храм в Волынской области. Активисты провели собрание, на котором проголосовали за передачу храма, не учитывая мнения местных служителей и прихожан.

Также происходят нападки на священников УПЦ. В конце января в Черновицкой области избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина в его доме. Ему потребовалась операция.