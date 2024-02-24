Донецк, 24 февраля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск погиб один мирный житель и ещё один пострадал. Об этом 24 февраля рассказали в оперативных службах ДНР.

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«Один человек погиб, ещё один ранен в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе Донецка», — привело слова представителей оперативных служб ТАСС.

Уточняется, что, по предварительной информации, ВСУ обстреляли центральный район столицы ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 февраля в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что при сбросе взрывоопасного предмета с украинского дрона в селе Зайцево в ДНР получил ранения мирный житель. Уточнялось, что беспилотник ВСУ атаковал населённый пункт в 10:40 мск.

Мэр Горловки Иван Приходько 23 февраля сообщил о ранении нескольких мирных жителей при обстреле со стороны украинских войск. ВСУ выпустили по городу десять ракет из реактивных систем залпового огня.

Позднее в этот же день в СЦКК уточнили, в результате обстрела украинской армии Горловки пострадали три мирных жителя — женщины 1954 и 1980 годов рождения, а также мужчина 1966 года рождения.