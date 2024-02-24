Москва, 24 февраля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Погода в Москве и Московской области в конце февраля будет тёплой, что связано с мощным циклоном. Об этом 24 февраля сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Мы в тёплом секторе уже третий день. И практически до 1 марта мы остаёмся в этом тёплом секторе», — рассказал синоптик в беседе с RT.

Так, в воскресенье, 25 февраля, в столице потеплеет до +2 °С. Такая же погода будет в понедельник, 26 февраля. Во вторник, 27 февраля, ожидают облачную погоду, с небольшими осадками. В среду и четверг, 28 и 29 февраля, в столице будет переменная облачность, без осадков. В ночь на 28 февраля давление вырастет, и ночью похолодает до минус 8 °С.

Кроме того, по прогнозу синоптика, 28 и 29 февраля воздух прогреется до +4 °С, а 1 марта — +5 °С.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 21 февраля заявил, что климатическая весна наступит в Москве лишь в первой декаде апреля. Он добавил, что прогноз погоды на весну и лето выпустят в период с 20 по 25 марта.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил 22 февраля, что в начале марта температура воздуха в Москве может опуститься до 15 градусов ниже нуля. Он отметил, что в конце февраля в Москву придёт оттепель, однако с наступлением марта ударят морозы до минус 10 — минус 15 градусов.