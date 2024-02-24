Санкт-Петербург, 24 февраля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Санкт-Петербурге школьника госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он выпил целую бутылку крепкого алкоголя. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Александр Манзюк/ТАСС

Инцидент произошёл вечером 23 февраля. Алкоголь 14-летний подросток распивал на чердаке в доме на улице Белы Куна.

«Парень был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», ― уточнил собеседник телеканала.

О случившемся матери семиклассника сообщил приятель школьника. Он рассказал, что подросток уснул на чердаке дома после того, как выпил бутылку коньяка. Женщина позвонила в полицию.

Школьника на скорой помощи доставили в детскую городскую больницу №5, где врачи зафиксировали у него отравление алкоголем. Известно, что семья подростка благополучная и на учёте не состоит.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Находке Приморского края в декабре прошлого года двух девочек-подростков госпитализировали с тяжёлым отравлением алкоголем. О случившемся в полицию сообщил врач детской больницы.

В полиции заявили, что 12-летние школьницы и их родители не состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Раньше в поле зрения сотрудников правоохранительных органов они не попадали. Как подростки смогли купить алкоголь, неизвестно.

Подобный случай произошёл в Первоуральске в июле прошлого года. Как сообщили в МВД, отравившиеся алкоголем школьники могли употребить коньяк, водку и пиво, бутылки от этих напитков были нашли на месте происшествия. Установили, что спиртные напитки подростки 2009 и 2010 годов рождения распивали на берегу пруда в посёлке Пильная. Алкоголь по их просьбе приобрела совершеннолетняя знакомая. Позже несовершеннолетних доставили в больницу с признаками отравления.